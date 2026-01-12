Luisa Ranieri interpreta Eugenia Liguori nella fiction

Mettere in pausa Lolita Lobosco per essere Eugenia Canfora, il ruolo di genitore ed educatrice, l'importanza della prova costumi: la nostra intervista all'attrice per La Preside La prima fiction meritevole di attenzione in questo 2026 per noi è La preside: Luisa Ranieri si fa bionda e diventa Eugenia Liguori, alter ego di Eugenia Carfora, la vera dirigente scolastica che è riuscita a ristabilire una scuola abbandonata a Caivano, davanti ad una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, dando un futuro diverso ai suoi studenti. Una storia troppo avvincente e importante sulla carta per non essere raccontata in tv, come ci dice la stessa attrice protagonista, che per poterla interpretare ha dovuto mettere in pausa il suo personaggio televisivo più amato, Lolita Lobosco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Luisa Ranieri è La preside Eugenia Liguori: "Non pensavo che questa storia sarebbe finita in tv"

