Luigi Miccolis è il nuovo direttore della Medicina Legale della Asl
Luigi Miccolis è stato nominato nuovo direttore dell'unità operativa complessa di Medicina Legale della Asl di Pescara. Con una consolidata esperienza nel settore, assumerà la guida di questa importante struttura, contribuendo alla gestione e allo sviluppo dei servizi clinico-legali offerti dall’azienda sanitaria. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività di Medicina Legale nella regione.
È Luigi Miccolis il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di Medicina Legale della Asl di Pescara.Presenti alla firma del contratto per l'affidamento della direzione, oltre al direttore generale Vero Michitelli, anche il direttore sanitario aziendale Rossano Di Luzio e il direttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Asfo saluta il dottor Bontadini, direttore della Medicina Trasfusionale
Leggi anche: Il direttore generale della Asl nel cantiere dell'ospedale di Popoli per chiedere celerità all'impresa
Asl Pescara: Miccolis nuovo direttore Uoc Medicina legale - È Luigi Miccolis il nuovo direttore operativo dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale della ASL di Pescara ... rete8.it
Luigi Miccolis è il nuovo direttore della Medicina Legale della Asl - Il contratto di incarico di direttore dell’unità operativa complessa di Medicina Legale della Asl di Pescara è stato sottoscritto venerdì 9 gennaio ... ilpescara.it
Un grande ringraziamento ai miei nuovi fan più attivi! Mirco Gatti, Vittorio Santolini, Luisa Manfellotto, Corina Avram, Gianluca Corraretti, Silvana Pochini, Biagio Mauro, Antonio Castagno, Nicoletta Oddo, Nazario Ciavarella, Nando Miccolis, Jacques Meggia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.