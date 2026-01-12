Ludovico Tersigni attore ed ex conduttore di X Factor rompe il silenzio | Ecco perché sono sparito

Ludovico Tersigni, attore, ex conduttore di X Factor e anche scultore, ha recentemente deciso di condividere le ragioni della sua assenza pubblica. Nato nel 1995, proveniente da una famiglia di artisti, tra cui il padre pittore e il nonno restauratore, Tersigni ha scelto di spiegare i motivi del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo, offrendo un quadro chiaro e diretto della sua situazione attuale.

Classe 1995, attore, poi conduttore, ma anche scultore (papà pittore, nonno restauratore), ma anche nipote di 'Zoro': lui è Ludovico Tersigni. Il giovnae attore romano, intervistato da La Stampa, ha rivelato come mai - dopo tanto successo - ha scelto di compiere un passo indietro e sparire. Ludovico Tersigni: «Faccio lo scultore. X Factor esperienza che ricordo con molto piacere, ma troppa pressione in tv, ero arrivato al limite» - Dal 2021, da "X Factor", nel ruolo che era stato di Alessandro Cattelan.

Ludovico Tersigni: «Oggi faccio lo scultore. La Tv? Troppa pressione, ero arrivato al limite»

