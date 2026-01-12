Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci | Il suo consulente mi spia

Luca Barbareschi ha annunciato di essere stato vittima di una presunta attività di spionaggio da parte di un consulente di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. La vicenda è emersa durante una puntata della trasmissione, con Ranucci che ha confermato la prosecuzione della sua programmazione. La disputa tra i due protagonisti ha attirato l’attenzione sul rapporto tra figure pubbliche e questioni di privacy all’interno del panorama mediatico italiano.

Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci nella serata di Rai3. Il conduttore di Report ha lasciato la linea della sua trasmissione limitandosi a dire: «L'offerta di Rai3 continua.». Il collega alla guida di "Allegro ma non troppo", che viene dopo il programma d'inchiesta, non l'ha mandata giù. E ha chiamato in causa la vicenda del commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente della storica trasmissione delle terza rete, finito nel mirino del centrodestra. Barbareschi contro Ranucci. «Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo – ha detto Barbareschi all'inizio del programma.

Barbareschi contro Ranucci, 'si dimentica il mio nome ma il suo consulente mi spia' - Il conduttore di Report ha lasciato la linea, limitandosi a dire: "L'offerta di Rai3 continua... ansa.it

Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia» - Poi attacca il conduttore L'articolo Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia» proviene da Open. msn.com

