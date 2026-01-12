Love manifesto alla Distilleria con le attrici rumene Pandrea e Marina
Si conclude mercoledì 14 gennaio alle 19 presso la Distilleria di San Cesario di Lecce la prima tappa di “Caleidoscopi”, il progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro. Durante questa residenza, attrici provenienti dall’Italia e dall’estero, tra cui Pandrea e Marina, hanno partecipato a un percorso creativo dedicato alla scena contemporanea, offrendo al pubblico un momento di riflessione e confronto artistico.
Si chiude mercoledì 14 gennaio, alle 19, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, la prima delle tre residenze di “Caleidoscopi”, il nuovo progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro in cui, da gennaio a marzo, attori e attrici invitati dall’Italia e dall’estero hanno l’occasione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Alla Distilleria l’omaggio a Italo Calvino con “Le avventure di Giovannino”
Leggi anche: Angelina Jolie regina di stile alla Festa del Cinema di Roma con un cape dress nero minimal, sofisticato e sensuale. Le attrici italiane rispondono con tailleur d’autore e dettagli ultra chic
Parte Caleidoscopi, nuovo ciclo di residenze artistiche.
San Cesario di Lecce, 'Love Manifesto' alla Distilleria con le attrici rumene Pandrea e Marina - La performance è la restituzione al pubblico della residenza artistica del progetto "Caleidoscopi" di Astràgali Teatro. giornaledipuglia.com
Le migliori uscite #blues del momento da me recensite in Alias il manifesto: G. Love & Special Sauce, The Rootworkers, GA-20. Enjoy! - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.