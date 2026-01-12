Love manifesto alla Distilleria con le attrici rumene Pandrea e Marina

Si conclude mercoledì 14 gennaio alle 19 presso la Distilleria di San Cesario di Lecce la prima tappa di “Caleidoscopi”, il progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro. Durante questa residenza, attrici provenienti dall’Italia e dall’estero, tra cui Pandrea e Marina, hanno partecipato a un percorso creativo dedicato alla scena contemporanea, offrendo al pubblico un momento di riflessione e confronto artistico.

