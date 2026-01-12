Lotto a Napoli messo a segno un colpo da oltre 100mila euro | la giocata vincente

Nel fine settimana, Napoli si distingue per una significativa vincita al Lotto. Una ricevitoria nei Quartieri Spagnoli ha distribuito un premio superiore a 100.000 euro, come riportato da Agimeg. Questo episodio evidenzia come, anche in città di grande tradizione, alcune giocate possano portare a risultati sorprendenti, mantenendo vivo l’interesse e la speranza dei giocatori.

Fine settimana memorabile per i giocatori di Napoli con il Lotto. A guidare la classifica della fortuna, come riporta Agimeg, è proprio la città partenopea, dove una singola ricevitoria nei Quartieri Spagnoli ha regalato una vincita a sei cifre. Nella ricevitoria di via Emanuele De Deo, infatti.

