L’orologio indossato da Dwayne Johnson ai Golden Globe 2026 è un prestigioso diamante dal valore di un milione di dollari. Nel 2025, Johnson ha intrapreso una nuova fase professionale, abbandonando il ruolo di attore per dedicarsi completamente alla recitazione e alla trasformazione fisica. La collaborazione con Benny Sadfie ha segnato un importante passo in questa evoluzione, portando alla realizzazione di un film d’azione e commedia che ha ottenuto grande successo.

Il 2025 sarà ricordato nel mondo del cinema come l'anno in cui Dwayne Johnson ha smesso di giocare. L'ex wrestler e attore americano ha deciso l'anno scorso di fare squadra con Benny Sadfie per una spettacolare trasformazione fisica per interpretare il lottatore di MMA Mark Kerr, ora protagonista di un film d'azionecommedia di grande successo. The Smashing Machine, distribuito da A24 e uscito nell'ottobre 2025, ha suscitato apprezzamenti per l'interpretazione impegnata di Dwayne Johnson e si è guadagnato due nomination ai Golden Globe sia per The Rock che per la sua co-protagonista Emily Blunt. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'orologio di Dwayne Johnson ai Golden Globe 2026 è una pietra di diamante del valore di 1 milione di dollari

L'orologio di Dwayne Johnson ai Golden Globe 2026 è una pietra di diamante del valore di 1 milione di dollari.

