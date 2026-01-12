Lorenzo Musetti il sogno sfuma in finale a Hong Kong

Lorenzo Musetti si ferma in finale all’ATP 250 di Hong Kong, dopo aver disputato un torneo di buon livello. La sua prestazione si conclude con una sconfitta contro Alexander Bublik, con il punteggio di 7-6, 6-3. È un risultato che, pur senza il successo finale, testimonia la crescita del giovane talento nel circuito internazionale.

CARRARA – L’epilogo dell’Atp 250 di Hong Kong lascia un retrogusto agrodolce per il tennis italiano. Lorenzo Musetti sfiora soltanto il titolo nel singolare, arrendendosi in finale ad Alexander Bublik col punteggio di 7-6, 6-3. In un’ora e 38 minuti di battaglia, il carrarese ha lottato alla pari per tutto il primo parziale, cedendo solo al tie-break, prima che u n fastidioso problema al braccio destro iniziasse a condizionarne fluidità e spinta. Per Bublik la vittoria ha il sapore del traguardo storico: con questo successo il kazako abbatte per la prima volta il muro della top 10. Sorride comunque la classifica di Musetti che, nonostante il trofeo mancato, festeggia il suo best ranking issandosi ufficialmente al numero 5 del mondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Lorenzo Musetti, finale a Hong Kong e quinto posto nel ranking Atp Leggi anche: Atp Hong Kong 2026, Lorenzo Musetti si arrende a Bublik in finale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. "Per vincere gli Slam serve di più" - Bertolucci traccia la rotta per Lorenzo Musetti - Lorenzo Musetti ha disputato nel 2025 una stagione pazzesca, coronata con la prima storica partecipazione alle Atp Finals di Torino, raggiunte sul filo di lana. msn.com

Musetti da sogno: batte Rublev ed entra nella top 5 mondiale - Il carrarese firma una vittoria di carattere a Hong Kong, conquista la finale e da lunedì entra nell’élite del tennis mondiale ... lanazione.it

Musetti batte Wawrinka a fatica e tiene vivo il sogno Atp Finals. Ai quarti c'è Muller - Il tennista azzurro, attualmente nono nella race che porta a Torino (dove si qualificano i primi otto) ha vinto contro lo svizzero Stan Wawrinka ed è ... ilgazzettino.it

Lorenzo Musetti non vince un titolo dal 2022, ma pesiamo i suoi risultati Slam, Masters 1000 e ranking conseguente. Con solo Sinner e Alcaraz davanti all'inizio del'Australian Open - facebook.com facebook

Tennis, finali stregate per Musetti: ad Hong Kong vince #Bublik Lorenzo #Musetti si arrende ad Alexander Bublik nell'atto conclusivo dell’Atp 250 di Hong Kong. Il tennista kazako si impone con i parziali di 7-6 / 6-3. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.