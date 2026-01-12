Lorenzo Fragola | Picchiato da mio padre con la cintura ero un ragazzino ma non voleva dessi fastidio
Lorenzo Fragola ha condiviso un episodio della sua infanzia, ricordando le violenze subite dal padre durante la sua crescita. Ricordare questi momenti fa parte di un percorso di riflessione sul rapporto con il genitore, scomparso nel 2021 all’età di 56 anni. La testimonianza di Fragola offre uno sguardo sincero su un passato complesso, evidenziando come le esperienze personali possano influenzare il percorso di vita e di crescita.
Le botte prese dal padre quando era solo un bambino sono l’episodio che Lorenzo Fragola ha deciso di raccontare per ricordare il rapporto con il genitore, morto nel 2021 a 56 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “La morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico. Tutto è finito ed io sconfitto. Poi la risalita lentissima”: il ritorno di Lorenzo Fragola
Leggi anche: Lorenzo Fragola: «La morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico, era tutto finito ed io lo sconfitto. Poi la risalita lentissima. Ora sono più vivo che mai»
Lorenzo Fragola, racconto choc sul padre: “Me le ha date con la cintura”.
Lorenzo Fragola: “Picchiato da mio padre con la cintura, ero un ragazzino ma non voleva dessi fastidio” - Le botte prese dal padre quando era solo un bambino sono l’episodio che Lorenzo Fragola ha deciso di raccontare per ricordare il rapporto con il genitore ... fanpage.it
Lorenzo Fragola ed il racconto choc sul padre: “Chiuse la porta, abbassò le serrande e me le diede con la cintura” - Lorenzo Fragola, cantante ed ex vincitore di X Factor, ospite al podcast One More Time, si è raccontato a 360 gradi facendo anche riferimento ... isaechia.it
Le drammatiche parole di Lorenzo Fragola: "Le botte non le sentivo, psicologicamente era devastante" - si racconta a One More Time, confidando anche alcuni ricordo molto dolorosi della propria adolescenza ... today.it
Il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Marco di #Catania si è riempito di una magia speciale. Lorenzo Fragola ha portato la sua musica tra i piccoli pazienti, regalando momenti di pura emozione. Non è stata solo una visita, ma un incontro vero: tra duetti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.