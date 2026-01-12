Loredana Lecciso | Tra me e Al Bano si sono messe in mezzo troppe persone Lui e Romina? Mi ricordano la mia infanzia

Loredana Lecciso riflette sulla complessità delle sue relazioni e sui ricordi d’infanzia, citando Al Bano e Romina come figure che le richiamano momenti passati. Nell’intervista al Corriere della Sera, ha condiviso le sue esperienze e le sfide di un percorso personale e pubblico, offrendo una prospettiva sincera e rispettosa sulla sua vita e sui rapporti con i protagonisti di un’epoca importante.

Diversi i ruoli in cui Loredana Lecciso si è raccontata nell'ultima intervista al Corriere della Sera. Come madre di tre figli verso i quali si sente un po' in colpa perché "avrei voluto non perdermi un secondo della loro infanzia. Penso di aver sprecato del tempo"; come sorella di una gemella. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

