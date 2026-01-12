L’omicidio di Temù e la storia del cantante lirico

L’omicidio di Temù, avvenuto nel maggio 2021, ha coinvolto Laura Ziliani, vittima strangolata a mani nude dopo essere stata narcotizzata. Durante i processi, la ex vigilessa di Temù ha mostrato un atteggiamento contrito, riconoscendo la gravità del suo gesto. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, collegandosi anche alla storia del cantante lirico, anch’egli legato alla comunità di Temù.

TEMÙ (Brescia) Durante i processi per l' omicidio di Laura Ziliani, la ex vigilessa di Temù strozzata a mani nude l'8 maggio 2021 dopo essere stata narcotizzata e poi sepolta lungo il greto del fiume Oglio, che tre mesi più tardi restituì il corpo, era apparso sempre a testa bassa, balbettando scuse per "l'enormità che ho combinato". Fino all'ultimo, quando i giudici hanno inflitto l' ergastolo – definitivo – Mirto Milani (foto) sperava in una valutazione che differenziasse le posizioni del 'trio criminale' o decretasse una presunta incapacità di intendere e di volere "di gruppo". Con i tre protagonisti di questa storia definiti dagli psichiatri più che capaci: di intelligenza superiore alla norma.

