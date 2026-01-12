L’Olimpia Milano conquista la vittoria a Napoli, segnando il sesto successo consecutivo in campionato. Dopo un inizio lento e una prima metà di partita sotto nel punteggio, la squadra torinese riesce a migliorare la propria prestazione, portando a casa il risultato. Un risultato che testimonia la costanza e la capacità di adattamento della squadra, consolidando la sua posizione in classifica.

Ci mette un po’ di tempo per carburare, ma l’Olimpia versione diesel funziona. Per la quarta volta consecutiva chiude sotto a fine primo tempo, ma poi cambia passo e vince la partita. Così arriva il sesto successo consecutivo per i biancorossi che sbancano Napoli 71-77. Milano sapeva già di essere terza in classifica (in Coppa Italia prenderà Trieste al primo turno), mentre Napoli aveva appreso della sua qualificazione matematica solo un paio di ore prima della partita a causa dell’esclusione di Trapani dal campionato che rivoluzionato la classifica togliendo due punti alle 5 squadre che l’avevano battuta (Bologna, Trento, Sassari, Tortona e Varese). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Milano sbanca Napoli: sesto successo consecutivo per l’Armani

Leggi anche: Olimpia Milano: l’Armani è decimata, ma torna al successo

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 89-82, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: secondo successo consecutivo in Europa, Guduric e Brooks decisivi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Olimpia Milano sbanca Napoli: sesto successo consecutivo per l’Armani - I biancorossi cambiano passo nel secondo tempo e vincono per 71- sport.quotidiano.net