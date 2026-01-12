Lois Boisson rinuncia agli Australian Open 2026 | Da diversi mesi sto attraversando un momento molto difficile

Lois Boisson ha annunciato la sua rinuncia agli Australian Open 2026, spiegando di attraversare un periodo difficile negli ultimi mesi. Mentre l’attesa per il primo Slam dell’anno cresce, questa decisione segna un cambiamento importante nel panorama tennistico, lasciando spazio a nuove sfide e opportunità per gli atleti coinvolti.

Il giorno dell’inizio degli Australian Open si avvicina. Dal 18 gennaio al 1° febbraio il primo Slam dell’anno terrà banco. Un Major in cui non vedremo in azione la francese Lois Boisson. La transalpina, che già aveva dato forfait per la United Cup, non giocherà quindi il torneo di Melbourne per problemi fisici che continuano a minarne la condizione. La n.36 del mondo sta vivendo un periodo particolarmente complicato, come ha spiegato lei stessa nel comunicare ufficialmente la decisione di non affrontare la trasferta australiana: “ Da diversi mesi sto attraversando un momento molto difficile, sia dal punto di vista mentale che fisico “. 🔗 Leggi su Oasport.it

