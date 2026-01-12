Loftus Cheek Juve la trattativa si complica? C’è un ostacolo da superare per l’inglese L’indiscrezione

La trattativa tra Loftus Cheek e la Juventus sembra aver incontrato alcune difficoltà. Secondo recenti indiscrezioni, il centrocampista inglese resta nel mirino dei bianconeri, ma al momento l’allenatore Allegri non sembra disposto a cedere. La situazione rimane in evoluzione, e si attendono aggiornamenti ufficiali per chiarire eventuali ostacoli alla possibile operazione.

Loftus Cheek Juve, il centrocampista resta nel mirino dei bianconeri. Ma per adesso Allegri non sembra aprire alla partenza dell’inglese. Il mercato di gennaio entra nel vivo e, come spesso accade, i grandi club iniziano a studiare operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato. Nelle ultime ore, una suggestione ha preso quota tra gli addetti ai lavori: l’ipotesi di vedere Ruben Loftus-Cheek in maglia bianconera. Il nome dell’inglese, pilastro fisico del centrocampo rossonero, è finito al centro di un possibile incrocio con la difesa della “Vecchia Signora”. Tuttavia, a fare chiarezza su questa pista è intervenuto Orazio Accomando, collega ed esperto di mercato “Mediaset”, parla del possibile scambio Loftus-Cheek-Gatti che vedrebbe protagonisti Milan e Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Milan-Pisa, niente da fare per Loftus-Cheek: l'inglese non ha recuperato

Loftus Cheek via dal Milan: il centrocampista inglese vuole tornare da Sarri alla Lazio

