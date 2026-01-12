Il Governo ha approvato un disegno di legge dedicato ai caregiver, dopo dieci anni di proposte non portate a termine. La ministra Alessandra Locatelli ha evidenziato l'importanza di riconoscere e supportare le persone che si dedicano alla cura di altri, sottolineando l’obiettivo di favorire un ruolo di affiancamento e dignità per chi si prende cura dei propri cari. Questa normativa rappresenta un passo importante nel settore delle politiche sociali italiane.

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2026 “Dopo 10 anni in cui sono naufragate tante proposte di legge, finalmente oggi il Governo vara una norma per la dignità e il riconoscimento di tante persone che amano, che curano e non vogliono essere sostituite, ma affiancate in questo complesso compito di cura e di vita”, lo ha detto la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, al termine del Cdm. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Locatelli: Arriva ddl su caregiver dopo 10 anni e 31 proposte di legge

