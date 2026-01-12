Il governo ha stanziato 257 milioni di euro nella legge di Bilancio 2026 per sostenere i caregiver familiari. Questa misura, introdotta per la prima volta, riconosce ufficialmente il ruolo di chi si prende cura di un familiare senza essere sostituito. Si tratta di un passo importante per valorizzare e supportare chi dedica tempo e attenzione alla cura dei propri cari.

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2026 "Per la prima volta, con 257 milioni di risorse certe che abbiamo inserito in legge di Bilancio, diamo seguito alla proposta di legge per il riconoscimento di chi ama, cura e non vuole essere sostituito, ovvero il caregiver familiare". Lo ha affermato la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. "E' una proposta di legge - ha chiarito - che parte da due capisaldi: le tutele differenziate, in modo che si possano riconoscere tutti i caregiver familiari, chi ha un impegno molto importante in termini di carico assistenziale e anche tutti gli altri che magari hanno un impegno minore ma che sono comunque nell'ambito della familiarità e della dell'assistenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Locatelli: 257 milioni per sostenere caregiver familiare

