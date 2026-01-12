Lo scienziato e il comico | Mancuso e Storti portano il segreto degli alberi al Teatro Grande

Lo scienziato Stefano Mancuso e l’attore Giovanni Storti si uniscono sul palco del Teatro Grande, sotto la regia di Arturo Brachetti, per presentare il progetto #nonsoloscienza 2026. Un’iniziativa che trasforma il teatro in un laboratorio all’aperto, offrendo agli studenti bresciani l’opportunità di approfondire il mondo degli alberi e della natura attraverso un approccio multidisciplinare. Un evento che coniuga cultura, scienza e arte in un contesto innovativo.

Un attore, uno scienziato e la regia di un maestro del trasformismo. Saranno Giovanni Storti, il professor Stefano Mancuso e Arturo Brachetti a inaugurare l'edizione 2026 di #nonsoloscienza, il progetto che trasforma il palcoscenico in un laboratorio a cielo aperto per gli studenti bresciani. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Annullato lo spettacolo Lunga vita agli alberi con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, al via il rimborso dei biglietti Leggi anche: Al Politeama Genovese “Lunga vita agli alberi” con Giovanni Storti e Stefano Mancuso Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Stefano Mancuso e Giovanni Storti al Grande con i misteri delle piante; Giovanni Storti e Stefano Mancuso in Lunga vita agli alberi, con la regia di Arturo Brachetti. Giovanni Storti e Stefano Mancuso in Lunga vita agli alberi, con la regia di Arturo Brachetti - 30 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) va in scena lo spettacolo Lunga vita agli alberi ... mentelocale.it

Stefano Mancuso e Giovanni Storti al Grande con i misteri delle piante - Lo scienziato e l’attore racconteranno agli studenti la complessità dell’ecosistema, in uno spettacolo con la regia di Arturo Brachetti: «Lunga vita agli alberi» ... giornaledibrescia.it

È Reale! Giovanni Storti e Stefano Mancuso (con la regia di Brachetti!) insieme sul palco del Teatro Grande: La Scienza non è mai stata così ESILARANTE (e GRATUITA per ... - Immaginate: la comicità di Giovanni Storti che incontra l'intelligenza delle piante di Stefano Mancuso! quibrescia.it

