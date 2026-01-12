Lo scienziato e il comico | Mancuso e Storti portano il segreto degli alberi al Teatro Grande
Lo scienziato Stefano Mancuso e l’attore Giovanni Storti portano al Teatro Grande di Brescia un progetto che unisce conoscenza e arte. Con la regia di Arturo Brachetti, l’evento inaugura nel 2026 l’edizione di #nonsoloscienza, un laboratorio a cielo aperto dedicato agli studenti, dove il palcoscenico diventa un luogo di scoperta e confronto tra scienza e teatro.
Un attore, uno scienziato e la regia di un maestro del trasformismo. Saranno Giovanni Storti, il professor Stefano Mancuso e Arturo Brachetti a inaugurare l'edizione 2026 di #nonsoloscienza, il progetto che trasforma il palcoscenico in un laboratorio a cielo aperto per gli studenti bresciani. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
