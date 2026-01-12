Lo scienziato e il comico | Mancuso e Storti portano il segreto degli alberi al Teatro Grande

Lo scienziato Stefano Mancuso e l’attore Giovanni Storti portano al Teatro Grande di Brescia un progetto che unisce conoscenza e arte. Con la regia di Arturo Brachetti, l’evento inaugura nel 2026 l’edizione di #nonsoloscienza, un laboratorio a cielo aperto dedicato agli studenti, dove il palcoscenico diventa un luogo di scoperta e confronto tra scienza e teatro.

È Reale! Giovanni Storti e Stefano Mancuso (con la regia di Brachetti!) insieme sul palco del Teatro Grande: La Scienza non è mai stata così ESILARANTE (e GRATUITA per ...

"Lunga vita agli alberi" Giovanni Storti e Stefano Mancuso martedì al Teatro Grande - Lo spettacolo intreccia conoscenza e comicità, accostando momenti di ilarità a numerosi spunti di riflessione che possano scuotere il pubblico sulla necessità di un cambiamento imminente e da attuare ...

