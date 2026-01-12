Lo hanno ucciso Spari al funerale agguato al politico | l’annuncio che sciocca il mondo

Durante un funerale, Alain Orsoni, figura di spicco del nazionalismo corso, è stato colpito da spari. L’evento ha suscitato grande scalpore e preoccupazione, evidenziando le tensioni ancora presenti in quella regione. La notizia dell’omicidio rappresenta un momento difficile e complesso, che richiede riflessione e attenzione alle dinamiche politiche e sociali coinvolte.

È stato ucciso a colpi d’arma da fuoco Alain Orsoni, ex esponente di primo piano del nazionalismo corso. L’ omicidio è avvenuto oggi, 12 gennaio, mentre il 71enne si trovava a Vero, nel sud della Corsica, per partecipare al funerale della madre. Secondo quanto riferito dai media locali, Orsoni è stato colpito da un proiettile sparato da un uomo comparso improvvisamente dai boschi circostanti. L’aggressore si è poi dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i gendarme francesi, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare il responsabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo hanno ucciso”. Spari al funerale, agguato al politico: l’annuncio che sciocca il mondo Leggi anche: Utah,spari al funerale:2 morti,6 feriti Leggi anche: Autista ucciso nell’agguato al pullman, il figlio: “Una morte così non la augurerei neppure al mio peggior nemico” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Minneapolis, agenti dell'Ice aprono il fuoco durante un raid anti-migranti: uccisa una donna; Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa mormone: due morti e sei feriti; Notizie a Salt Lake City, Utah: la polizia afferma che la sparatoria di massa fuori dalla chiesa mormone è derivata da una disputa tra i partecipanti al funerale; Sparatoria durante un funerale terrore puro | morti e feriti. “Lo hanno ucciso”. Spari al funerale, agguato al politico: l’annuncio che sciocca il mondo - È stato ucciso a colpi d’arma da fuoco Alain Orsoni, ex esponente di primo piano del nazionalismo corso. thesocialpost.it

La Stampa. . Un agente federale a Minneapolis ha ucciso la cittadina americana Renee Nicole Good, 37 anni, mentre si trovava a bordo della sua automobile in una zona al centro dell'ultima operazione dell'Ice. Subito dopo gli spari, molti manifestanti hanno - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.