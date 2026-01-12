Livorno scontro tra scooter in via Provinciale Pisana due feriti all' ospedale

Lunedì 12 gennaio, in via Provinciale Pisana a Livorno, si è verificato uno scontro tra due scooter, che ha coinvolto un uomo di 40 anni e un 66enne. I due feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. L’incidente, avvenuto intorno alle 7 del mattino, è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Due uomini, un quarantenne e un 66enne, sono stati soccorsi in seguito a un incidente tra due scooter avvenuto intorno alle 7 di questo lunedì 12 gennaio in via Provinciale Pisana. Entrambi i conducenti sono finiti a terra in conseguenza dell'impatto, all'altrezza con via Agnoletti. Sul posto.

