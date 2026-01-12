Benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita tra Napoli e Milano, valida per il quindicesimo turno della Serie A di basket 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti live di questa sfida, che vede due delle principali squadre italiane affrontarsi in un incontro importante per la classifica. Restate sintonizzati per tutte le novità e i momenti salienti della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Gevi Napoli e EA7 Emporio Armani Milano, valida come quindicesimo turno del massimo campionato italiano. La partita avrà luogo al palazzetto dello sport partenopeo Alcott Arena, un elemento di sussidio in più per Napoli, che cercherà di ribaltare un pronostico che vede il team bianco-azzurro partire da sfavoriti. Milano arriva a questo posticipo come favorita d’obbligo e con l’entusiasmo alle stelle dopo la bella vittoria in Eurolega contro l’Anadolu Efes. Il coach Beppe Poeta, proprio per le fatiche europee, potrebbe concedere un alto minutaggio a quei giocatori che finora hanno visto meno il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Napoli-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: posticipo in tempo reale

Leggi anche: LIVE Brescia-Olimpia Milano 56-41, Serie A basket 2026 in DIRETTA: primo tempo esaltante dei vicecampioni d’Italia

Leggi anche: LIVE Treviso-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE Napoli-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: posticipo in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Gevi Napoli e EA7 Emporio ... oasport.it