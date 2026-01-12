LIVE Napoli-Olimpia Milano Serie A basket 2026 in DIRETTA | i partenopei cercano la sorpresa

Segui in tempo reale la partita tra Napoli e Olimpia Milano, valida per la Serie A basket 2026. Aggiornamenti costanti sulla partita, la classifica e le ultime novità direttamente sul nostro sito. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio di questa sfida tra due team in cerca di punti importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita! 18.32 La nuova classifica, ridefinita dai punti sottratti a quelle squadre che avevano vinto contro Trapani, vede Napoli all’ottavo posto con 12 punti. Rimangono fuori, con lo stesso punteggio della GeVi ma con gli scontri diretti a sfavore, Trento e Cremona. La sfida di stasera deciderà “solamente” gli accoppiamenti nei quarti di finale di Coppa, che si terranno a Torino dal 18 al 22 febbraio. 18.29 Questa giornata cestistica è sicuramente segnata dall’esclusione della Trapani Sharks dalla LBA. Si è concluso così un triste capitolo per la pallacanestro italiana; la decisione presa oggi pomeriggio dalla FIP e dalla Lega Basket ha grandi ripercussioni anche sul match di stasera. 🔗 Leggi su Oasport.it

