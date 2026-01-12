LIVE Napoli-Olimpia Milano 40-41 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i lombardi mettono la testa avanti per la prima volta

Segui in tempo reale la partita tra Napoli e Olimpia Milano, valida per la Serie A basket 2026. Al momento, Milano si trova in vantaggio con un punteggio di 40-41. Aggiorna continuamente per non perdere gli sviluppi di questa sfida, che vede i lombardi mettere la testa avanti per la prima volta nel corso dell’incontro. Restiamo aggiornati sui momenti chiave e le azioni decisive della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-48 ANCORA FLAGG! L’Olimpia gli lascia colpevolmente un metro di spazio, Flagg ne approfitta e ne mette altri tre! 50-48 Flagg con la tripla dall’angolo! L’americano la mette nonostante la marcatura, 3 su 4 per lui da tre punti! 47-48 Uno su due di Shields dalla linea del tiro libero. 47-47 Fallo per Bolton, è il quarto per lui. Sarebbe una grave perdità per Napoli se Bolton finisse la gara anzi tempo. 47-47 Bolton sfrutta il ritardo difensivo di Bolmaro e penetra fino a canestro senza difficoltà! 45-47 Bolmaro alza per Leday che si allunga e schiaccia a canestro! 45-45 Shields fa due su due dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

