LIVE Napoli-Olimpia Milano 33-26 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partenopei in serata di grazia!

Segui la diretta della partita tra Napoli e Olimpia Milano, valida per la Serie A basket 2026. Aggiorna in tempo reale il punteggio e le azioni principali di una sfida equilibrata, con Napoli che mostra un buon ritmo e precisione. Restare aggiornati permette di conoscere l’andamento e le novità del match in modo chiaro e immediato.

36-27 Uno su due per Leday dalla linea del tiro libero. 36-26 Flagg con la tripla! Gira bene la palla Napoli che manda in tilt la difesa meneghina. 33-26 Ancora Bolmaro! L'argentino mette il tiro da tre! Prima tripla della serata per l'Olimpia. 33-23 Trascina Milano ora Bolmaro che fa canestro creandosi lo spazio dal palleggio. 33-21 ANCORA Mitrou-Long! La transizione si conlcude con due punti sotto canestro e con il fallo di Ricci. La guardia mette anche il tiro libero aggiuntivo. 30-21 Prova a rispondere l'Olimpia con Shields che ne mette due dalla media.

PAGA AQUILA TRENTO Dopo la pubblicazione del tabellone delle Frecciarossa Final Eight 2026 in base al risultato della sfida di questa sera tra Napoli e Olimpia Milano, è tempo di analizzare i possibili effetti dell’immediata esclusione di Trapani Shark dal - facebook.com facebook

Napoli-Olimpia Milano, palla a due alle 18.45 | Rispondere alla Virtus. Chi lascerà fuori Poeta x.com

