LIVE Napoli-Olimpia Milano 23-15 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i campani allungano sul finire del primo quarto!

Segui la diretta della partita Napoli-Olimpia Milano, valida per la Serie A basket 2026. Al termine del primo quarto, Napoli si trova in vantaggio con un punteggio di 23-15, grazie a un’ottima fase offensiva e difensiva. Qui puoi aggiornarti in tempo reale sull’andamento del match e sui principali sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-15 Finisce così il primo quarto. Napoli è sembrata molto più determinata e efficiente sia in attacco che in difesa, mettendo in difficoltà Milano sul piano fisico. L’Olimpia paga, come troppo spesso le accade, un avvio a rilento, complicato anche dalle 0 triple messe a segno. 23-15 Ancora una penetrazione di El-Amin che stavolta chiude con un tiro di tabella. Se ne va adesso Napoli spinta da un pubblico di casa euforico! 21-15 Uno su due di Croswell a cronometro fermo. 20-15 El-Amin chiude la transizione con un floater dal coefficiente di difficoltà elevato! 18-15 Mannion fa due su due ai tiri liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Napoli vs Olimpia Milano: diretta 2Q 28-19 2' - 2Q : Mannion sbaglia il decimo tiro da tre, Faggian corre e segna per il 25- pianetabasket.com