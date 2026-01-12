LIVE Napoli-Olimpia Milano 10-8 Serie A basket 2026 in DIRETTA | avvio di primo quarto equilibrato

Segui con noi la diretta della partita di Serie A di basket tra Napoli e Olimpia Milano, aggiornata in tempo reale. Al momento il punteggio è di 10-8, con un avvio di primo quarto equilibrato. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti sullo sviluppo della partita e le principali azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-15 El-Amin chiude una bella transizione con un floater dal coefficiente di difficoltà elevato! 18-15 Mannion fa due su due ai tiri liberi. 18-13 Flagg da tre! Arriva in ritardo Ricci e lo statunitense tocca già quota 10 punti personali. 15-13 Mannion arriva fino in fondo con la penetrazione! Che primo passo per il play dell’Olimpia! 15-11 Caruso attacca Dunston e chiude con un appoggio con la mano sinistra. Bell’ingresso del lungo azzurro. 13-11 Bolton da lontanissimo! In ritardo la marcatura di Milano sull’assist di Simms. Prima tripla dell’incontro e nuovo vantaggio partenopeo! 10-11 Ne mette solo uno su due Dunston dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

