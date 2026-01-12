LIVE Musetti-Zverev Australian Open opening week in DIRETTA | il n5 del mondo torna in campo contro il n3

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Musetti e Zverev, partita di esibizione che anticipa gli Australian Open 2026. Seguiremo in tempo reale l'andamento del match tra il numero 5 e il numero 3 del mondo. Continuate a cliccare per aggiornamenti costanti e dettagli sullo sviluppo dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e Benvenuti alla Diretta LIVE della partita di esibizione, antipasto degli Australian Open 2026 che vede impegnati Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev. Partita che arriva pochi giorni prima dell’inizio ufficiale del tabellone principale del primo Slam stagionale e funge quindi da test probante per il carrarino che viene dall’ottima settimana di Hong Kong, in cui ha vinto il doppio e ha perso in finale nel singolo. Vediamo soprattutto come avrà recuperato dalle fatiche fisiche, visto che aveva accusato durante la finale contro Bublik un leggero problema all’avambraccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: il n.5 del mondo torna in campo contro il n.3

Leggi anche: LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: amichevole tra n.3 e n.5

Leggi anche: Dove vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dove vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming; LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino!; LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 5-7, 6-3, (10-4), ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri risorgono a un passo dal baratro e sono in semifinale; Australian Open Opening Week 2026: cambia il programma delle esibizioni, Sinner e Alcaraz protagonisti a Melbourne.

LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: amichevole tra n.3 e n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e Benvenuti alla Diretta LIVE della partita di esibizione, antipasto degli ... oasport.it