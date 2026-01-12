LIVE Musetti-Zverev Australian Open opening week in DIRETTA | amichevole tra n3 e n5

Benvenuti alla diretta di oggi, che vede in campo Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, protagonisti di un’amichevole di preparazione agli Australian Open 2026. Seguite con noi l’andamento del match, aggiornando in tempo reale le principali novità e risultati. Un’occasione per osservare da vicino due dei talenti più promettenti del tennis internazionale in un incontro che anticipa l’inizio della stagione Slam.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e Benvenuti alla Diretta LIVE della partita di esibizione, antipasto degli Australian Open 2026 che vede impegnati Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev. Partita che arriva pochi giorni prima dell’inizio ufficiale del tabellone principale del primo Slam stagionale e funge quindi da test probante per il carrarino che viene dall’ottima settimana di Hong Kong, in cui ha vinto il doppio e ha perso in finale nel singolo. Vediamo soprattutto come avrà recuperato dalle fatiche fisiche, visto che aveva accusato durante la finale contro Bublik un leggero problema all’avambraccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

