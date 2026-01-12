LIVE Berrettini-Tien Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | impegno di alto livello nella notte

Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, disputato al Kooyong Classic 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa partita di alto livello, valida come preparazione alla stagione tennistica. Restate sintonizzati per i dettagli e le eventuali variazioni nel corso dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, partita valevole per il Kooyong Classic 2026. La classica esibizione australiana è la sede dell’esordio stagionale del romano: l’azzurro partecipa a quest’evento che si svolge a Melbourne nella settimana antecedente al primo Slam dell’anno. Subito un test importante per capire il livello e la condizione di forma di Berrettini. Nella prima uscita dell’anno il tennista italiano affronterà Tien, una delle grandi sorprese della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

