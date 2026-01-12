Litiga con l' amico si sfoga rompendo con un pugno la vetrata della piadineria
Sabato sera, un minorenne di 17 anni, visibilmente ubriaco, ha causato scompiglio in città rompendo con un pugno la vetrata della piadineria di piazza Cesare Battisti, dopo un episodio di tensione con un amico. L’episodio ha attirato l’attenzione e sollevato preoccupazioni sulla gestione dei comportamenti in stato di ebbrezza tra i giovani. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine presenti sul posto.
Folle gesto sabato sera in città, dove un minorenne italiano di 17 anni, visibilmente ubriaco, ha sfondato la vetrata della piadineria di piazza Cesare Battisti poco prima della mezzanotte.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva trascorso la serata bevendo, e a tarda ora aveva avuto un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Luca Fedele litiga con l'amico in casa e gli sferra un pugno in faccia: il 35enne cade a terra e muore sul colpo
Leggi anche: Litiga con l'amico e precipita dal terzo piano, muore 27enne ciociaro
È successo ieri attorno a mezzanotte in piazzale Cesare Battisti a Brescia. Il ragazzo, un italiano di 17 anni, aveva litigato con un amico - facebook.com facebook
Ha aggredito e molestato una donna mostrandole i genitali e poi ha staccato un pezzo d’orecchio all’amico intervenuto in soccorso della donna e con cui aveva litigato poco prima x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.