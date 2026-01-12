Litiga con l' amico si sfoga rompendo con un pugno la vetrata della piadineria

Sabato sera, un minorenne di 17 anni, visibilmente ubriaco, ha causato scompiglio in città rompendo con un pugno la vetrata della piadineria di piazza Cesare Battisti, dopo un episodio di tensione con un amico. L’episodio ha attirato l’attenzione e sollevato preoccupazioni sulla gestione dei comportamenti in stato di ebbrezza tra i giovani. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

