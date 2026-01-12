Litiga con l' amico si sfoga rompendo con un pugno la vetrata della piadineria

Sabato sera in città, un minorenne di 17 anni, visibilmente ubriaaco, ha causato scompiglio rompendo con un pugno la vetrata della piadineria di piazza Cesare Battisti. L’episodio, avvenuto poco prima della mezzanotte, è stato il risultato di un litigio con un amico, che ha portato a un gesto impulsivo e dannoso. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per calmerare gli animi e mettere fine alla scena.

