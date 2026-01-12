L' Islam spiegato da un cane | l' esperienza su YouTube di un' atea che si confronta con credenti
Il Circolo Uaar di Pordenone ospita il secondo incontro delle Conversazioni a ragion veduta 2025/2026, intitolato «L’Islam spiegato da un cane». L’evento, in programma martedì 13 gennaio alle 20.30, presenta l’esperienza di un’atea che, attraverso un canale YouTube, si confronta con credenti islamici. Un’occasione per approfondire temi di dialogo e comprensione tra persone di diverse convinzioni religiose.
Martedì 13 gennaio, alle 20.30, presso la sede del Circolo Uaar di Pordenone, si terrà il secondo incontro delle Conversazioni a ragion veduta 20252026: «L’Islam spiegato da un cane: l’esperienza su YouTube di un’atea che si confronta con credenti». Protagonista, intervistata online da Roberta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
