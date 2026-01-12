Liris FdI sul finanziamento da 1,1 milioni per l’ospedale San Salvatore | Permetterà interventi fondamentali

L’assessore Liris di Fratelli d’Italia ha annunciato che il finanziamento di 1,1 milioni di euro per l’ospedale San Salvatore consentirà di realizzare interventi essenziali. Frutto di un impegno a Roma, questa cifra rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari locali. Liris ha evidenziato come tali risorse permetteranno di sostenere interventi fondamentali per la struttura e l’assistenza ai pazienti.

"Con questo finanziamento, frutto di un duro lavoro a Roma, diventano realtà alcuni interventi fondamentali", ha spiegato Liris, citandone alcuni. Tra questi vi sono l’implementazione del sistema dei parcheggi, la stabilizzazione del personale che tornerà molto utile nella programmazione, lo spostamento dell’angiografo in una zona più strategica per guadagnare tempo e salvare più vite umane e, soprattutto, il nuovo ospedale a lotti funzionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Liris (FdI) sul finanziamento da 1,1 milioni per l’ospedale San Salvatore: “Permetterà interventi fondamentali” Leggi anche: Restauro delle chiese di San Giacomo e San Salvatore, Tarquinia chiede 880mila euro di finanziamento Leggi anche: Nuovo stadio San Siro, definito primo finanziamento da 354 milioni di euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Farmaci. Liris (FdI): “Divari fra regioni mettono in discussione diritto alla salute in finanziamento spesa, accesso ai farmaci e alle prestazioni sanitarie” - Il senatore di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione bilancio al senato, ha partecipato al convegno “Un giorno in Parlamento” presso la Sala Capitolare del Senato, in un confronto sulle nuove ... quotidianosanita.it

