L’Iran brucia Piazze di morte

Le proteste in Iran continuano a causare gravi conseguenze, con oltre 500 vittime segnalate finora. Secondo l’ong Human Rights Activists News Agency, sono stati effettuati arresti di massa e numerosi decessi, mentre le fonti indipendenti segnalano un numero ancora maggiore di morti. La situazione rimane critica, evidenziando le tensioni sociali e politiche nel paese.

Arresti di massa, morti a centinaia. Sale a 544 il numero delle vittime durante le proteste in Iran, secondo l'ong Human Rights Activists News Agency (Hrana), mentre sono ancora da verificare le segnalazioni di altri 579 decessi. Per la fondazione del Premio Nobel Mohammadi, invece, i deceduti nelle proteste sarebbero almeno 2.000. Un bilancio tragico che però non arresta la rivolta che invade le strade della Repubblica islamica, nonostante la repressione del regime degli ayatollah e il blackout di internet, che ieri sera aveva superato le 70 ore. E mentre aumenta il numero delle persone uccise – 48 delle quali sarebbero membri delle forze di sicurezza – cresce anche quello degli arresti, arrivati a 10.

Una sigaretta accesa con la foto bruciata di Ali Khamenei. Ecco come alcuni giovani donne iraniane, di cui alcune residenti all'estero ma con le famiglie ancora in Iran, stanno trasformando un gesto quotidiano in un atto di ribellione potente e simbolico. In un P - facebook.com facebook

In #Iran i giovani scendono in piazza. Bruciano i palazzi governativi del regime, non la speranza. Sono dalla parte di chi chiede #libertà, #diritti, #futuro: soprattutto per le #donne. Un grande popolo che resiste oggi può riprendersi domani il suo posto nella stor x.com

