L' inviato Usa in Groenlandia | La Danimarca l' ha occupata

L'inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia, Jeff Landry, ha dichiarato su X che la Danimarca avrebbe ripreso il controllo dell'isola dopo la seconda guerra mondiale, violando i protocolli delle Nazioni Unite. La sua affermazione solleva interrogativi sulla sovranità e sulle relazioni internazionali riguardanti il territorio groenlandese, al centro di recenti discussioni geopolitiche.

L'inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia Jeff Landry ha affermato su X che la Danimarca ha "occupato" l'isola dopo la seconda guerra mondiale, riprendendone il controllo "violando i protocolli delle Nazioni Unite". "La storia è importante - scrive il governatore della Louisiana - Gli Stati Uniti difesero la sovranità della Groenlandia durante la seconda guerra mondiale quando la Danimarca non ci riuscì. Dopo la guerra, la Danimarca la rioccupò aggirando e ignorando il protocollo delle Nazioni Unite". Trump: "In un modo o nell'altro l'avremo". Parlando coi giornalisti a bordo dell'Air Force One il presidente Usa ha detto che "la Groenlandia fondamentalmente ha come difesa due slitte trainate da cani, lo sapevate? Sapete qual è la loro difesa? Due slitte trainate da cani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

