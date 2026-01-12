L’intervista Lucarelli sicuro | Il nostro modulo è questo 4-3-3

In questa intervista, Lucarelli commenta la vittoria della sua squadra, la terza consecutiva, evidenziando sia la soddisfazione per il risultato sia la volontà di affrontare con attenzione i margini di miglioramento. Con un atteggiamento realistico e professionale, il tecnico illustra le caratteristiche del modulo adottato, il 4-3-3, e i passi necessari per consolidare le prestazioni e raggiungere obiettivi più ambiziosi.

C'è la gioia per la vittoria, la terza consecutiva, ma c'è anche la consapevolezza di poter e dover migliorare in alcuni aspetti. Quello che si presenta in sala stampa dopo il successo con la Rovato Vertovese è il solito Cristiano Lucarelli: senza peli sulla lingua. "Sapevamo che i duelli sulle corsie esterne sarebbero stati fondamentali - ha evidenziato l'allenatore della Pistoiese - e sia Saporetti che Russo hanno fatto la differenza in quella porzione di campo. Siamo riusciti a creare superiorità numerica, costruendo entrambi i gol partendo proprio alle fasce. Stavolta per fortuna abbiamo concretizzato subito le prime occasioni create.

