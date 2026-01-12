L’Inter prova la fuga il Napoli rimonta e ferma i nerazzurri

L’Inter cerca di consolidare la propria posizione in classifica, ma il Napoli dimostra carattere e determinazione, ottenendo un pareggio importante a San Siro. La partita, durata circa tre minuti di lettura, mette in evidenza la crescita della squadra di Spalletti e la solidità dell’Inter, che non riesce a sfruttare appieno il vantaggio iniziale. Un risultato che riflette l’equilibrio e la competitività del campionato italiano.

Tempo di lettura: 3 minuti Una prova di forza, oltre il risultato. Il Napoli esce da San Siro con un pareggio che vale molto più di un semplice punto, perché il 2-2 contro l'Inter capolista certifica la solidità e la maturità della squadra di Conte anche nelle condizioni più difficili. In uno dei campi più complicati della Serie A, contro la formazione più continua del campionato, gli azzurri hanno giocato una partita di altissimo livello nonostante le assenze pesanti, dimostrando personalità, organizzazione e una tenuta mentale da grande squadra. La partita: L'approccio del Napoli è subito convincente.

