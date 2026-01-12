L’Inter costretta al trasloco causa Olimpiadi | ecco dove si giocheranno i quarti di Coppa Italia

A causa delle Olimpiadi invernali, l’Inter dovrà trasferire temporaneamente le proprie partite di Coppa Italia. La squadra giocherà i quarti di finale, previsti per il 4 o l’11 febbraio, allo U-Power Stadium di Monza, anziché a San Siro. Questa modifica riguarda esclusivamente le gare di coppa, permettendo comunque all’Inter di affrontare le competizioni ufficiali in un impianto diverso dal consueto.

L’Inter dovrà lasciare temporaneamente San Siro per disputare i quarti di Coppa Italia: la sfida prevista il 4 o l’11 febbraio si giocherà infatti all’U-Power Stadium di Monza. Una scelta obbligata, spiegata dalle esigenze logistiche legate alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Come riportato da Gazzetta.it, Milano diventerà città ospitante dell’evento olimpico dal 6 al 22 febbraio, un periodo in cui l’area di San Siro sarà coinvolta in pesanti limitazioni, misure di sicurezza speciali e una gestione dei flussi molto più complessa. Le autorità, per evitare sovrapposizioni e criticità organizzative, hanno quindi richiesto lo spostamento delle gare non strettamente necessarie allo stadio milanese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

