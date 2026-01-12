L' influencer e il cantautore hanno ufficializzato da poco il loro legame
Tananai e Camihawke hanno recentemente confermato il loro legame. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Messico, condividendo momenti di svago con i loro follower attraverso foto e brevi video. Un’occasione per godersi insieme il tempo libero e condividere con il pubblico alcuni aspetti della loro quotidianità.
Vacanze d'amore per Tananai e Camihawke. La coppia sta trascorrendo qualche giorno di relax in Messico, tra scatti in costume, brevi video per i fan e tanto amore. Per Alberto Cotta Ramusino e Camilla Boniardi (questi i loro veri nomi) si tratta della prima vacanza insieme da quando hanno ufficializzato la loro storia, e non potrebbero essere più felici.
Grignani, novità in arrivo per “A Volte Esagero”; Rkomi ufficializza la sua relazione sui social: chi è la fidanzata.
