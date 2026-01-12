L’inferno al Grattacielo le testimonianze choc | Il fumo arrivava dappertutto là dentro sembrava l’apocalisse

Ferrara, 12 gennaio 2026 – Dopo l’incendio al Grattacielo, le testimonianze degli inquilini descrivono un’immagine di grande caos: il fumo, che si è diffuso ovunque, ha creato un’atmosfera simile a un’apocalisse. Al risveglio, gli abitanti, molti dei quali sono riusciti a uscire con pochi effetti personali, si confrontano con le conseguenze di un evento che ha profondamente segnato la comunità.

Ferrara, 12 gennaio 2026 – Quando arriva la luce del giorno, il fumo si è già dissolto. Gli inquilini, che sono riusciti ad uscire con un trolley, frugano fra i loro effetti personali, cercando di fare un piccolo inventario. Gli sfollati si muovono tra il gazebo dei pasti e il camion dove ci sono le coperte. Sotto una tenda sono state radunate le persone più fragili: famiglie con bambini, disabili e anziani. Un gruppetto di operai egiziani erano alloggiati nel Grattacielo, grazie a un affitto breve. INCENDIO GRATTACIELO FERRARA I racconti choc: “Sembrava l’Apocalisse”. “Lavoriamo al Petrolchimico – spiega uno di loro – e, dentro l’appartamento, abbiamo ancora i nostri documenti ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

