L’inedito Toscani | Chi mi ama mi segua

L’inedito Toscani, con la sua celebre frase “Chi mi ama mi segua”, ha lasciato un segno nel mondo della comunicazione e della moda. Negli anni ’80, Renzo Castiglioni, storico art director dei periodici Mondadori, affermava che “non è ancora nato un altro Toscani”. Questa riflessione sottolinea l’unicità del suo stile e il suo impatto duraturo nel settore, rendendo il suo lavoro ancora oggi un punto di riferimento.

«Non è ancora nato un altro Toscani» diceva negli anni '80 Renzo Castiglioni, storico art director dei periodici di moda della Mondadori. All'epoca nelle sale di posa circondate dalla nebbia di Segrate venavano scattate alcune immagini per la celebre campagna pubblicitaria del marchio Iceberg intitolata I contemporanei. Il mitico fotografo nato a Milano nel 1942 e morto a Cecina esattamente un anno fa, srotolava una specie di fondale in carta opaca bianca contro cui piazzava persone come un'esordiente Jo Squillo con una strepitosa acconciatura punk e personaggi come Andy Warhol con i suoi capelli argentati.

