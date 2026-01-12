L'incredibile impresa dei fratelli Kevin e Luciano Benavides alla Dakar 2026 | non era mai successo prima

Kevin e Luciano Benavides hanno scritto un nuovo capitolo nella storia della Dakar 2026, diventando i primi fratelli a vincere nella stessa giornata in categorie diverse. Questa impresa rappresenta un risultato senza precedenti, sottolineando la loro capacità e determinazione nel mondo delle competizioni motoristiche. Un evento che segna un momento importante per la corsa, mettendo in luce il talento e la collaborazione tra i due fratelli.

