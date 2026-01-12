Lina Sastri al Cilea con Voce ‘e notte
Il Teatro Cilea di Napoli si appresta ad accogliere Lina Sastri con il suo nuovo spettacolo “Voce ‘e notte”. Dopo il successo di “Tante belle cose” di Francesco Cicchella, l’evento rappresenta un’occasione per ascoltare una delle voci più significative del panorama italiano, nota per la sua eleganza e profondità artistica. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della musica dal vivo.
