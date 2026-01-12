Lina 105 candeline | è la signora più anziana di Oleggio
Lina Zanzola, residente a Oleggio, ha compiuto 105 anni il 4 gennaio. La signora novarese, nota per la sua lucidità e il suo carattere canterino, si mantiene in buona salute e felice. È riconosciuta come la donna più anziana della città, testimonianza di una vita lunga e ricca di esperienze.
Lucida e canterina, felice, sta bene. La novarese Lina Zanzola ha compiuto lo scorso 4 gennaio 105 anni ed è la signora più anziana di Oleggio. La festa per questo importante traguardo si è svolta ieri, domenica 11 gennaio, con famigliari, amici, istituzioni."Sembra impossibile vederla così data. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
