Libri di testo l’Agcm frena gli allarmismi sui prezzi L’AIE | Speriamo che questo metta la parola fine alle speculazioni e conferma l’impegno con Valditara

L'Antitrust ha precisato che l’aumento dei prezzi dei libri di testo rispecchia l'inflazione, sottolineando la necessità di considerare anche il calo del potere d'acquisto delle famiglie. L’AIE ha espresso speranza che questa analisi contribuisca a chiarire eventuali fraintendimenti e ha confermato l'impegno con il Ministero dell’Istruzione, in un contesto di attenzione alle dinamiche di mercato e alle esigenze delle famiglie.

