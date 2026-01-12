Liberazione Trentini Tajani | Successo del governo Don Ciotti | Bentornato figlio di un’Italia che crede nella pace

L’incontro tra rappresentanti italiani e venezuelani segna un passo importante nelle relazioni diplomatiche. Secondo Tajani, si tratta di un risultato del governo nel dialogo e nella capacità di adattarsi alle nuove realtà internazionali. Don Ciotti, invece, sottolinea l’importanza di un ritorno alla pace e alla fiducia tra le nazioni. Questo sviluppo riflette l’impegno italiano nel promuovere stabilità e dialogo a livello globale.

"Un grande lavoro della nostra diplomazia, un successo del governo che ha saputo interloquire e cogliere il cambiamento che c'è stato in Venezuela ". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta così la liberazione di Alberto Trentini dopo 423 giorni di prigionia a Caracas. Era stato lo stesso vertice della Farnesina ad annunciare la liberazione del cooperante italiano insieme all'altro connazionale Mario Burlò. Subito dopo è arrivata la reazione della premier Giorgia Meloni che ha espresso la sua "gioia e soddisfazione" sottolineando di avere "parlato con loro" e che "un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa".

