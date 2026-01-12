Liberazione di Trentini Cgil e Art21 Piacenza | È una notizia che aspettavamo da tempo

La liberazione di Alberto Trentini, cooperante italiano, è stata accolta con sollievo alla Camera del Lavoro di Piacenza, dove si sono uniti Cgil e Art21 Piacenza nel ricordare la lunga permanenza in ostaggio, durata più di 400 giorni. La notizia, attesa da tempo, rappresenta un momento di speranza e di attenzione per la sua vicenda, simbolo dell’impegno condiviso per la sua liberazione.

La liberazione del cooperante italiano Alberto Trentini è stata celebrata anche alla Camera del Lavoro di Piacenza, luogo in cui Articolo21 Piacenza e la Camera del Lavoro avevano esposto uno striscione per tenere accesi i riflettori sulla sorte del cooperante, rimasto per oltre 400 giorni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Venezuela, attesa per Trentini dopo notizia liberazione detenuti Leggi anche: "Finalmente libero", "Notizia meravigliosa", "Giornata di gioia": tutte le reazioni alla liberazione di Trentini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trentini: Landini, la sua liberazione ottima notizia. La Cgil da sempre contro ogni forma di dittatura. Al fianco dei dimostranti in Iran fin dal 2022 - “La liberazione di Alberto Trentini e degli altri prigionieri italiani è finalmente un'ottima notizia. ildiariodellavoro.it

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Un risultato ottenuto grazie al lavoro silenzioso, determinato e responsabile del Governo Meloni, che ha seguito la vicenda passo dopo passo fino alla liberazione e alla messa in sicurezza dei nostri connazionali. Lo S - facebook.com facebook

#Meloni: la liberazione di #Trentini e #Burlò ci riempie di gioia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.