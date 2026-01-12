Liberati Alberto Trentini e Mario Burlò

Alberto Trentini, cooperante italiano, è stato liberato dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Non sono mai state presentate accuse ufficiali nei suoi confronti. La sua liberazione rappresenta un importante passo verso il rispetto dei diritti umani e il rilascio di persone detenute senza motivo. Trentini torna ora in Italia, dopo un lungo periodo di incertezza e privazione della libertà.

Dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela, nonostante non ci siano mai state delle accuse formali contro di lui, il cooperante italiano Alberto Trentini è stato liberato. Aveva trascorso gli ultimi mesi nel carcere El Rodeo I, nella periferia di Caracas. Insieme a lui, è tornato il libertà anche l'imprenditore torinese Mario Burlò, in prigione dal 2024. Ad annunciare il rilascio di entrambi è stato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani; come da lui riferito, entrambi sono stati portati nella sede dell'ambasciata italiana nella capitale venezuelana e sono in «buone condizioni». Il suo corrispettivo venezuelano, Yvan Gil, lo ha chiamato domenica sera per comunicargli la decisione della presidente Delcy Rodríguez di scarcerare i due detenuti.

