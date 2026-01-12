Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente liberati, si trovano ora presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Il loro rilascio rappresenta un importante risultato diplomatico, frutto dell’impegno delle autorità italiane, con il significativo contributo di Giorgia Meloni. Questi sviluppi evidenziano l’attenzione costante dell’Italia verso i propri cittadini all’estero e l’efficacia delle azioni diplomatiche intraprese.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e si trovano attualmente nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. L’annuncio è arrivato nelle prime ore della mattina dal ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, che ha confermato come i due connazionali siano in buone condizioni di salute. Secondo quanto riferito, già in serata potrebbero fare rientro in Italia. “La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Delcy Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”, ha dichiarato Tajani, sottolineando il valore politico e diplomatico dell’esito positivo della vicenda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Liberati Alberto Trentini e Mario Burlò: successo diplomatico e impegno decisivo di Giorgia Meloni nel riportarli in Italia

