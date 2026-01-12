L’Hotel de Bonart Naples e il ristorante di Nino di Costanzo presentano le nuove Cene Stellari
L’Hotel de Bonart Naples e il ristorante di Nino di Costanzo presentano le nuove “Cene Stellari”. Situati nel cuore di Napoli, questi spazi offrono un’occasione unica per scoprire creazioni gastronomiche di grandi Chef stellati, invitati dallo Chef Nino di Costanzo e Antonio Autiero. Un incontro tra eccellenze culinaria e innovazione, pensato per gli appassionati di cucina di alta qualità e per chi desidera vivere esperienze gastronomiche raffinate e autentiche.
Napoli e il Ristorante DESCHEVALIERS dell'Hotel de Bonart Naples – indirizzo iconico del Gruppo Caracciolo Hospitality - diventano il punto d'incontro di nuove visioni gastronomiche che nascono dall'incontro di grandi Chef Stellati, invitati dallo Chef Nino di Costanzo e Antonio Autiero.
